На программу "Земский учитель" в Пермском крае поступило почти 650 заявок из 40 регионов

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 650 человек из 40 регионов России изъявили желание участвовать в федеральной программе "Земский учитель" в Пермском крае. Прием заявок продлится до 15 апреля, после чего состоится конкурсный отбор. Об этом сообщила в среду министр образования региона Раиса Кассина.

"Очень много заявок, до 90% заявок это из других регионов, порядка 40 регионов, среди них Удмуртия, Башкирия, Кировская область, Свердловская, Самарская, Саратовская области. В Пермский край готовы ехать, понимают, что это развивающийся край, здесь хорошее образование. Победителей будет 37 человек", - сказала Кассина. "Сейчас уже 640 заявок, до 15 апреля мы продолжаем принимать заявки", - добавила она.

В программе "Земский учитель" участвует более 100 школ из 31 муниципалитетов Пермского края, в которых открыто почти 230 вакансий. Больше всего в селах и небольших городах с населением до 50 тыс. человек не хватает учителей английского и русского языков, физики, математики, начальных классов. Особо "острая нехватка" складывается в северной части региона, пояснила Кассина.

С учителями, прошедшими конкурс, заключат трудовой договор, по которому педагог будет обязан отработать в школе пять лет. Также они получат служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. Деньги можно потратить на любые нужды, но в случае досрочного увольнения им придется вернуть компенсацию в краевой бюджет.

Министр отметила, что в Пермском крае уже три года действует региональная программа "Сельский учитель". Одно из ее обязательных условий - это приобретение жилья педагогом на той территории, где он работает. "Каждый год у нас примерно 25-30 человек приезжало в течение трех лет для работы в школах. С точки зрения привлечения молодых кадров в отрасль это сработало, поскольку приезжают довольно охотно, но правда все стараются приехать в центральные большие школы. Мы закрываем вакансии и ни один человек, который принимал участие у нас в программе, не расторгнул договор и не покинул свою школу", - добавила она.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начинает действовать в 2020 году. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.