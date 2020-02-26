Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 93

СИНГАПУР, 26 февраля. /ТАСС/. Два новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, количество заразившихся выросло до 93 человек. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства здравоохранения страны.

"Двое [заразившихся] граждан Сингапура не посещали Китай, источник их заражения пока не установлен", - указывается в сообщении. Таким образом, "общее число инфицированных в стране достигло 93 человек, при этом 62 полностью выздоровели", - отметили в ведомстве.

Как подчеркивается в тексте документа, "на данный момент в карантине находятся 259 человек, которые могли иметь контакты с инфицированными".