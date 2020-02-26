В МВД показали двух роботов-полицейских

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два робота-полицейских представлены в среду на расширенном заседании коллегии МВД России. Они способны идентифицировать преступников, а один из них может задерживать их, сообщил ТАСС представитель компании разработчика Константин Покладок.

"Мы представляем здесь двух роботов. Один предназначен для работы в помещениях, в местах скопления людей, например, на вокзалах, в аэропортах, в банках", - сказал он. - "Робот помогает идентифицировать посетителей".

По словам разработчика, этот робот-полицейский обладает системами распознавания лиц, отпечатков пальцев и сканером документов. "Все это позволяет передавать данные в режиме онлайн на оперативный пульт, тем самым помогая сотрудникам полиции отслеживать преступников", - отметил Покладок.

По его словам, второй робот с предварительным названием "Скорпион" предназначен для патрулирования на улице. Он обладает системой распознавания лиц и речи. "Эти данные транслируются на пульт оператора, который принимает решение о том, что ему следует делать. Он может догнать нарушителя. Если оператор даст команду, то эта машина стреляет сеткой и захватывает преступника", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Покладок, в распоряжении робота имеется дрон. "У него есть площадка, на которую приземляется квадрокоптер, и оператор может продолжать преследование преступника с воздуха", - отметил он.

По словам разработчика, в настоящее время ведутся переговоры о возможных поставках роботов-полицейских в органы внутренних дел, но окончательное решение еще не принято.