В Новгородской области женщина через суд добилась лекарства для больной СМА дочери

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Новгородский районный суд удовлетворил иск жительницы Новгородской области, которая требовала областной Минздрав обеспечить дочь, страдающую спинальной мышечной атрофией (СМА), лечением дорогостоящим препаратом "Спинраза". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд принял решение удовлетворить административный иск Мусиной к Министерству здравоохранения Новгородской области", - сказал собеседник агентства.

Мусина требовала от Минздрава Новгородской области обеспечить лечение дочери с помощью препарата "Спинраза", считая, что ведомство намеренно затягивает с его покупкой. В ходе рассмотрения дела по существу представитель Минздрава региона настаивала на дополнительном обследовании ребенка, так как ранее девочка была прооперирована.

"Суд признал незаконным бездействие Министерства здравоохранения Новгородской области, выразившееся в необеспечении несовершеннолетней дочери истца необходимым по жизненным показаниям лекарственным препаратом "Спинраза". Суд обязал Министерство здравоохранения Новгородской области обеспечить ее вышеуказанным лекарственным препаратом в дозировке, согласно решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации", - добавили в пресс-службе суда.

По данным из открытых источников, одна инъекция препарата стоит около 8 млн рублей. Людям, страдающим СМА, в первый год лечения требуется несколько инъекций. Минздрав России ранее сообщал, что прорабатывает вопрос обеспечения лекарственными препаратами пациентов со спинальной мышечной атрофией из средств федерального бюджета. На сегодняшний день закупка препаратов осуществляется за счет регионов.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень.