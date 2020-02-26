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Распространение коронавируса нового типа

Facebook запретит рекламу, обещающую излечение от коронавируса

Блокироваться будет и реклама, создающая атмосферу паники, например, сообщающая об ограниченном запасе лекарств

ТАСС, 26 февраля. Социальная сеть Facebook ужесточит правила в отношении рекламных сообщений, имеющих отношение к новому коронавирусу. Как сообщил во вторник вечером портал Business Insider со ссылкой на представителя компании, публикации, обещающие исцеление или профилактику вируса, будут блокироваться.

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"Мы приступили к внедрению политики, направленной на запрет рекламы, содержащей информацию о коронавирусе и создающей атмосферу паники, например, сообщающей об ограниченном запасе [лекарств] или гарантирующей лечение и профилактику", - заявили в Facebook.

Компания будет проверять достоверность всех рекламных публикаций, связанных с коронавирусом. Сообщения, содержащие дезинформацию, будут удаляться из соцсети.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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