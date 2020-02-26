МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом заявила в среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания штаба.

"Что касается Итальянской Республики, то с учетом того, что страна входит в Европейский союз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно. И отслеживать людей, которые передвигаются между Российской Федерацией и Итальянской Республикой тоже сложно", - сказала Голикова.

При этом оперативный штаб настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Италию.

"Мы настоятельно рекомендовали, чтобы и Ростуризм, и Министерство иностранных дел, и, соответственно, правительственный штаб, обращаемся к нашим гражданам, к нашим туроператорам - воздержаться от поездок в Итальянскую Республику как группами, так и в частном порядке", - сказала Голикова.

Она добавила, что наиболее пострадавшими являются северные территории Италии. "Но на сегодняшний день никто не может оценить до конца ситуацию, как она будет развиваться, поэтому пока мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, но будем жестко следить за тем, что происходит", - сказал вице-премьер.

Ранее в среду стало известно, что число жертв вызываемого коронавирусом нового типа заболевания в Италии возросло до 12 человек.

Десять городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули-Венеции-Джули действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.

Меры по борьбе с коронавирусом

Оперативный штаб принял решение продлить до 1 апреля ограничения на пересечение сухопутной границы, авиационное сообщение и проведение международных мероприятий. Об этом журналистам в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания штаба.

"Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта. Соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными органами власти и представлены на подпись председателя правительства. Это же касается ограничений по проведению международных мероприятий", - сказала она.