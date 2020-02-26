ТАСС, МИД РФ и Росархив подписали соглашение о подготовке фотовыставок к 75-летию Победы

"У МИД налажены очень тесные, партнерские, дружеские связи и с Росархивом, и с ТАСС - нашими коллегами, - заявил Лавров после подписания соглашения. - Мы объединяем возможности федеральных органов исполнительной власти и СМИ по очень актуальной теме. Сегодня мы наблюдаем огромное количество попыток подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, переписывать историю, переписывать решения Нюрнбергского трибунала. Об этом не раз высказывался президент РФ Владимир Путин, в том числе в декабре на встрече со своими коллегами из стран СНГ".

В рамках реализации соглашения будет организована серия фотовыставок в загранучреждениях РФ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соглашение подписали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Росархива Андрей Артизов.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС, Министерство иностранных дел России и Федеральное архивное агентство подписали соглашение о сотрудничестве по информационному сопровождению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия со дня основания ООН.

Министр указал, что работа по сохранению памяти о Второй мировой войне очень важна, потому что историческая правда имеет прямое отношение к современной практической политике. "Попытки сделать из нашей страны и из народов Советского Союза виноватых в развязывании Второй мировой войны бесперспективны и не могут быть приемлемыми теми, кто честно относится к своему прошлому, - продолжил он. - Наша совместная деятельность, которая направлена на раскрытие архивов, ознакомление всех заинтересованных людей в любой стране мира с тем, что было на самом деле, ознакомление с историческими фактами имеет сегодня огромное значение для того, чтобы в том числе не дать подвергнуть сомнению те принципы, на которых по итогам Второй мировой войны была основана ООН".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что ООН по-прежнему остается главным инструментом многостороннего сотрудничества и преодоления любых проблем, которые существуют в отношениях между государствами на основе дипломатических методов без какого-либо применения силы и угрозы силой. "Эта работа имеет прямое отношение к усилиям по решению сегодняшних проблем, - добавил Лавров. - И инициатива президента Путина о проведении в текущем году в году 75-летнего юбилея Победы в войне и 75-летнего юбилея создания ООН, инициатива о том, чтобы постоянные члены Совбеза ООН реализовали свою особую ответственность за поддержание мира и безопасности и провели первую в истории встречу в верхах - эта инициатива пользуется широкой поддержкой. Мы видим насколько большие надежды связывают с этой идеей страны мира, и мы будем ее претворять в жизнь".

Министр указал, что сотрудничество с Росархивом и СМИ поможет создать для этой работы объективный фон, способствующий сотрудничеству.

Исторические снимки

Во время торжественной церемонии, которая состоялась в Доме приемов МИД РФ, Михайлов передал Лаврову флэш-карту и альбом-каталог с военными фотографиями ТАСС. "Многие из тех фотографий, которые представлены на выставке, послужили доказательствами на Нюрнбергском процессе", - заметил Михайлов.

Альбом с фронтовыми фотографиями корреспондентов "Красной звезды", "Правды", "Комсомольской правды" и "Литературной газеты" Лаврову передал Артизов. Он отметил, что в этом году предстоит еще много мероприятий, посвященных 75-летию Победы над нацизмом. Среди них фотовыставка, посвященная встречам председателя Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина, премьера Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которая пройдет в мае.

Материалы для выставок сформированы на основе архива военных снимков фотохроники ТАСС 1941-1945 годов, отражающих важнейшие страницы военных событий. Среди снимков будут кадры обороны Москвы, блокадного Ленинграда, Сталинградской битвы, освобождения европейских стран. Кроме того, подборка дополнена фотокопиями плакатов "Окна ТАСС". Основная задача проекта заключается в противодействие попыткам исказить роль России и СССР во Второй мировой войне, недопущении ревизии итогов Победы и решающей роли советского народа в разгроме германского фашизма и японского милитаризма.

Военные корреспонденты фотохроники ТАСС освещали ход военных действий, работу тыла, деятельность партизан с первого и до последнего дня войны. Многие фотографии тассовцев были использованы в качестве улик на Нюрнбергском процессе.

Военные фотографы ТАСС

В годы Великой Отечественной войны в фотохронике ТАСС работали такие признанные фотографы как Макс Альперт, известный своей фотографией "Комбат", ставший одним из символов начала войны, Эммануил Евзерихин, героически снимавший уличные бои в Сталинграде, Марк Редькин, который был ранен и после ранения вернулся на фронт, а потом дошел до Берлина, снимавший жизнь военной Москвы Наум Грановский.

Особое место среди военных фотожурналистов занимает корреспондент фотохроники ТАСС Евгений Халдей, который прошел всю войну с первого и до последнего дня. Его всемирно известный снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" обошел весь мир как символ триумфа над нацизмом. Он же увековечил в своих фотографиях и группу москвичей, слушающих по радио объявление Юрия Левитана о начале войны, и поверженные фашистские знамена у стен Кремля, и ход Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками как итог окончания жестокой войны.