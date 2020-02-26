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Выдачу российских виз гражданам Ирана приостановят с 28 февраля из-за коронавируса

Запрет не касается деловых и гуманитарных виз

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выдача российских виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, будет приостановлена с 28 февраля. Об этом заявила в среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания штаба.

"С 00:00 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных", - сказала Голикова.

Она добавила, что авиационное сообщение с Ираном, которое сейчас осуществляется иранскими авиакомпаниями и российским "Аэрофлотом", не будет прекращено, но мониторинг ситуации продолжится.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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