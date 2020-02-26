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Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота"

Под исключения также попадают рейсы авиакомпании "Аврора"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение между РФ и Южной Кореей будет закрыто с 1 марта, кроме рейсов группы "Аэрофлот". Об этом сообщила глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания штаба.

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"С нуля часов 1 марта мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме "Аэрофлота" и (ее - прим. ТАСС) "дочки" "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Южной Кореи.

"Аэрофлот" будет летать в Москву и граждане, прилетающие из Южной Кореи, будут проходить через терминал F Шереметьево", - сказала она.

В настоящее время в Южную Корею также осуществляют рейсы "Сибирь" и "Якутия" - в Сеул.

"Аэрофлот" выполняет ежедневно по одному рейсу в Сеул. В Сеул и Пусан выполняет рейсы дальневосточная авиакомпания "Аврора", дочерняя компания "Аэрофлота".

С 1 февраля ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний (эти рейсы изолированы, также выполняются исключительно в терминале F).

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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