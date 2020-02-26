20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Всех заболевших пневмонией в России обяжут пройти тест на коронавирус

Это требование распространяется практически на все города страны, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке должны будут пройти тест на коронавирус. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Учитывая, что основной тяжелой формой нового заболевания, вызываемого коронавирусом, является пневмония, большие города, в первую очередь Москва, которая проводит это (тестирование на наличие коронавируса - прим. ТАСС) уже две недели, всех больных пневмонией обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие. С начала этой недели мы распространяем этот опыт. Это требование практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус", - сказала Попова.

По ее словам, обследования на коронавирус будут добавлены в новую систему мониторинга за гриппом, "где исследуются определенные состояния, связанные с острым респираторным синдромом". "И это дополнительное количество, порядка 12 тыс. каждую неделю, пациентов будут обследованы дополнительно на коронавирус", - сказала Попова. Она добавила, что усиливается "плотность надзора за ситуацией внутри страны, чтобы ничего не пропустить, хотя и до сегодняшнего дня он был достаточно интенсивным".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Голикова: Россия получила штамм коронавируса не от Китая
Российские ученые занимаются разработкой соответствующей вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС