Всех заболевших пневмонией в России обяжут пройти тест на коронавирус

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке должны будут пройти тест на коронавирус. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

"Учитывая, что основной тяжелой формой нового заболевания, вызываемого коронавирусом, является пневмония, большие города, в первую очередь Москва, которая проводит это (тестирование на наличие коронавируса - прим. ТАСС) уже две недели, всех больных пневмонией обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие. С начала этой недели мы распространяем этот опыт. Это требование практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус", - сказала Попова.

По ее словам, обследования на коронавирус будут добавлены в новую систему мониторинга за гриппом, "где исследуются определенные состояния, связанные с острым респираторным синдромом". "И это дополнительное количество, порядка 12 тыс. каждую неделю, пациентов будут обследованы дополнительно на коронавирус", - сказала Попова. Она добавила, что усиливается "плотность надзора за ситуацией внутри страны, чтобы ничего не пропустить, хотя и до сегодняшнего дня он был достаточно интенсивным".