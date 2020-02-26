Володин попросил главу Саратова определить место для приюта бездомных животных

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Саратова подготовить проект строительства приюта для бездомных животных. Об этом в среду сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

"Сегодня в Москве Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Саратовской области и мэром Саратова. В ходе встречи Вячеслав Володин попросил мэра Саратова Михаила Исаева подготовить проект строительства приюта для бездомных животных и определить его местонахождение. Вопрос финансирования председатель Госдумы планирует решить в этом году", - говорится в сообщении.

Сроки подготовки проекта и строительства пока не уточняются.