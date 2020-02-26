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Распространение коронавируса нового типа
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Рябков заявил, что РФ поддержит Китай в связи с коронавирусом политически и материально

По словам замглавы МИД РФ, все участники заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе выразили солидарность и поддержку китайским коллегам

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия окажет Китаю и политическую, и материальную поддержку в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров.

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"Хочу сказать, что в ходе сегодняшнего заседания тема звучала и все участники мероприятия выразили солидарность и поддержку нашим китайским коллегам. Хочу обратить внимание, что мы на разных площадках в последнее время, многосторонних площадках, выражали твердую решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией. И мы, конечно, продолжим это делать не только политически, но и материально", - сказал замглавы МИД РФ.

Кроме того, по его словам, МИД РФ пока не видит необходимости принимать рестриктивные меры в связи с распространением коронавируса в Иране.

"Что касается МИД, мы в теснейшем взаимодействии с иранскими коллегами ведем диалог на эту тему [распространения коронавируса] и пока не видим причин для того, чтобы переключаться в какой-либо другой режим и инициировать какие-то решения рестриктивного или иного плана", - сказал замминистра.

По его словам, в настоящее время в Иране существует вероятность возникновения новых случаев заражения коронавирусом. Рябков подчеркнул, что профильные структуры РФ "уделяют первостепенное внимание" отслеживанию динамики распространения вируса во всех странах, не исключая исламскую республику. "Если возникнет необходимость в принятии дополнительных мер, ограждающих наших граждан, постоянно находящихся в Иране, работающих там по контракту, в командировках, выезжающих туда с личными целями, от этой опасности, необходимые рекомендации и решения будут сформулированы", - заявил дипломат.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число заразившихся в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.

Теги
РоссияКитайРябков, Сергей АлексеевичРаспространение коронавируса нового типа
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