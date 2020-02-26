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Голикова: Россия получила штамм коронавируса не от Китая

Российские ученые занимаются разработкой соответствующей вакцины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ученые получили штамм коронавируса, сейчас они занимаются разработкой соответствующей вакцины, сообщила в среду журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду.

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"Штамм у нас есть. Мы его получили", - сказала Голикова, уточнив, что штамм был получен не от Китая.

По ее словам, разработкой вакцины занимается государственный научный центр "Вектор", который в прошлом году получил статус генетического центра международного уровня. "Сейчас [центр] очень серьезно работает над доработкой соответствующей вакцины. Разработано "Вектором" пять прототипов. Понятно, что это начальная стадия работы. Но коллеги очень основательно этим занимаются", - отметила заместитель председатель правительства.

Голикова добавила, что проинформирует, когда у центра будут конкретные результаты.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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