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Распространение коронавируса нового типа
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У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Эти граждане РФ госпитализированы
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© Игорь Беляев/ТАСС
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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с лайнера Diamond Princess. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы вывезли граждан Российской Федерации из Японии. Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими", - сказала она.

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Попова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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