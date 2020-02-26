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Распространение коронавируса нового типа

Трамп раскритиковал подход СМИ к теме коронавируса

По мнению президента США, СМИ создают панику вокруг вспышки заболевания, вызванного коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет в среду пресс-конференцию, посвященную вспышке коронавируса. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, раскритиковав перед этим то, как эта тема освещается в американских СМИ.

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По мнению главы вашингтонской администрации, "лживые СМИ делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел [в глазах общественности] как можно хуже, в том числе [создавая] панику на рынке, если это возможно".

"Точно так же их некомпетентные и ничего не делающие товарищи-демократы только говорят, никаких действий. США в отличной форме!" - добавил американский президент.

"У меня будет пресс-конференция в Белом доме по этому вопросу сегодня в 18:00 (02:00 мск четверга - прим. ТАСС). Там будут представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США и другие", - объявил Трамп.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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