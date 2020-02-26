АТОР: около 1,2 тыс. российских организованных туристов находится в Южной Корее

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. российских организованных туристов находится в Южной Кореей, с которой РФ с 1 марта частично ограничивает авиасообщение из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

"Есть организованные туристы, но немного. Около 1-1,2 тыс. человек. Всего за год 323 тыс. человек. Глубина бронирований небольшая", - сообщила Ломидзе.

По ее словам, турпоток из России в Южную Корею начал сокращаться еще в январе, когда в этой стране были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Южная Корея пользуется спросом у туристов с Дальнего Востока и из Сибири. При этом сезон, когда количество бронирований растет, начинается весной, уточнила Ломидзе.

Если туристы решат аннулировать тур в Южную Корею, пока полный возврат средств невозможен, сообщила исполнительный директор АТОР. Сейчас возврат возможен только после вычета фактически понесенных туроператором расходов, поскольку страна не признана небезопасной и нет рекомендации Ростуризма приостановить продажу туров в Южную Корею, пояснила Ломидзе. "Есть рекомендация с осторожностью принимать решение о поездке - это направлено на потребителей, а не на бизнес", - подчеркнула она.

Россия с нуля часов 1 марта приостанавливает авиасообщение между с Южной Кореей, кроме рейсов группы "Аэрофлот", заявила ранее в среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания штаба. При этом авиакомпания "Аврора" ("дочка" "Аэрофлота") будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех российских граждан с территории Южной Кореи.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее в среду выросло до 1261. 12 человек скончались.