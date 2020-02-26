20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

АТОР: около 1,2 тыс. российских организованных туристов находится в Южной Корее

Глубина бронирований на этом направлении небольшая, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. российских организованных туристов находится в Южной Кореей, с которой РФ с 1 марта частично ограничивает авиасообщение из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На эту тему
Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

"Есть организованные туристы, но немного. Около 1-1,2 тыс. человек. Всего за год 323 тыс. человек. Глубина бронирований небольшая", - сообщила Ломидзе.

По ее словам, турпоток из России в Южную Корею начал сокращаться еще в январе, когда в этой стране были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Южная Корея пользуется спросом у туристов с Дальнего Востока и из Сибири. При этом сезон, когда количество бронирований растет, начинается весной, уточнила Ломидзе.

Если туристы решат аннулировать тур в Южную Корею, пока полный возврат средств невозможен, сообщила исполнительный директор АТОР. Сейчас возврат возможен только после вычета фактически понесенных туроператором расходов, поскольку страна не признана небезопасной и нет рекомендации Ростуризма приостановить продажу туров в Южную Корею, пояснила Ломидзе. "Есть рекомендация с осторожностью принимать решение о поездке - это направлено на потребителей, а не на бизнес", - подчеркнула она.

Россия с нуля часов 1 марта приостанавливает авиасообщение между с Южной Кореей, кроме рейсов группы "Аэрофлот", заявила ранее в среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания штаба. При этом авиакомпания "Аврора" ("дочка" "Аэрофлота") будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех российских граждан с территории Южной Кореи.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее в среду выросло до 1261. 12 человек скончались.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Голикова: Россия получила штамм коронавируса не от Китая
Российские ученые занимаются разработкой соответствующей вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС