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Посольство РФ в Латвии осудило власти страны за дискриминацию русскоязычных СМИ

В дипмиссии отметили, что "дискриминация российских и русскоязычных СМИ в Латвии - это уже хроническое явление"

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии раскритиковало власти республики за дискриминацию российских и русскоязычных СМИ. "Дискриминация российских и русскоязычных СМИ в Латвии - это уже хроническое явление, - говорится в заявлении, размещенном в среду на странице посольства в Facebook. - "Неудобным" журналистам аннулируют визы, в офисах русскоязычных телеканалов проводят обыски, заводят уголовные дела".

"Но в России так не работают, наоборот, мы оказываем содействие латвийским журналистам в получении визы и ждем их для объективного освещения абсолютно любых событий у нас в стране", - отметило диппредставительство.

Во вторник Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Эстонии и Латвии за разъяснениями в связи с аннулированием визы российского журналиста "Известий" Андрея Захарова. В СЖР констатировали, что в последнее время участились случаи отказа во въезде российских журналистов в прибалтийские страны.

Съемочная группа "Известий" 24 февраля прилетела в Ригу в командировку. Корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии. Латвийские таможенники не стали разъяснять причины отказа во въезде. Этот вопрос сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

Ранее в пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили, что холдинг обратится за разъяснениями в МИД РФ и направит запросы в соответствующие органы Латвии и Эстонии.

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ЭстонияЛатвияРоссия
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