На Хайнане понижен уровень режима экстренного реагирования на вспышку коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань понизили с наивысшего, первого до третьего уровня режим экстренного реагирования на вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как сообщило агентство "Синьхуа", решение об этом вступило в силу в среду с 17:00 по местному времени (12:00 мск).

Решение было принято на основе анализа множества факторов экспертами из руководящей рабочей группы по борьбе с эпидемией. По мере улучшения эпидемиологической ситуации на острове после принятых жестких мер санитарного контроля, полагают специалисты, вероятность распространения вируса в отдельных сообществах очень мала.

В последнее время количество людей, выписывающихся из больниц после успешного курса лечения, превышает число новых случаев инфицирования. Снижается и количество тяжелых форм заболевания. Условия в медицинских учреждениях Хайнаня позволяют в полной мере справится с потоком поступающих пациентов, который стал постоянно сокращаться. Так, за последние шесть дней, сообщает агентство, в провинции не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, пять из них закончились летальным исходом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2 715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.