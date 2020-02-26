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75-летие Победы

Медведев поддержал идею об организации встреч ветеранов с сослуживцами 9 мая

С такой инициативой к председателю единороссов обратился участник встречи с волонтерами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение волонтера организовать 9 мая встречи ветеранов с сослуживцами.

С этой инициативой к председателю единороссов обратился участник встречи с волонтерами, которая проходит в Музее Победы в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

"Думаю, это правильная инициатива. Мы постараемся помочь через существующую систему районных военных комиссариатов, администрации", - сказал Медведев.

По его словам, "сейчас, чтобы постараться связать ветеранов, есть все коммуникации, которые раньше были более затруднительными". "Это можно сделать даже в масштабах страны за относительно короткое время. Давайте это сделаем и постараемся внедрить. Только нужно действовать как можно быстрее", - отметил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия75-летие Победы
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