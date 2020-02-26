Книга о Геворке Вартаняне откроет серию к 100-летию отечественной внешней разведки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Книга о разведчике-нелегале Геворке Вартаняне, сорвавшем планы покушения диверсантов абвера на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции 1943 года, представленная на пресс-конференции в ТАСС, откроет серию книг к 100-летию отечественной внешней разведки.

Ростов-на-Дону и идея книги

Автор книги "Агент, переигравший абвер", житель Ростова-на-Дону Хачик Хутлубян рассказал, что написать книгу ему предложил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов. "Позвонил и предложил написать роман о герое-разведчике Геворке Вартаняне. Его дедушка переселился в Ростов из Ирана. Геворк Андреевич сам родился в Ростове и последние годы своей жизни часто приезжал в Ростов, - рассказал автор. - Я его знал, еще работая в газете. Меня всегда поражала его немного не наша галантность, доступность, простота в общении, ум, интеллект, и я с удовольствием согласился".

Сергей Иванов добавил: "Я позвонил ему и сказал: "Хачик, как тебе не стыдно! Ты армянин? Из Ростова? Писатель? Как тебе не стыдно не написать книгу о своем знаменитом земляке!". Он колебался минуту. Спросил: "А где я найду материалы?". Я ответил: "Найдешь". И спустя год он привез рукопись. В Ясеневе (где находится штаб-квартира СВР - прим. ТАСС) ее с восторгом прочли и обратились к издательству", - добавил Иванов.

Анри и Анита

Ряд новых фактов из жизни ставшей легендарной в разведке семейной пары Геворка и Гоар Вартанян, ставших прообразом героев фильма "Тегеран-43", озвучил ветеран СВР, Герой России Юрий Шевченко. На презентации в ТАСС он впервые появился перед журналистами после того, как его имя было рассекречено в январе по инициативе директора СВР Сергея Нарышкина наряду с несколькими другими разведчиками-нелегалами.

На вопрос, каково ему впервые выйти в свет, он ответил с легкой улыбкой: "Это в общем печально. Когда разведчик становится известным, он умирает, его уже нет. Всегда кажется, что вся жизнь еще впереди: мне бы шашку да коня, да на линию огня", - сказал 80-летний ветеран.

"И это не самое страшное, можно пережить это, когда-то все приходит к концу. Но самое главное, что эта жизнь была где-то подспудно связана с теми замечательными людьми, с которыми приходилось работать. Казалось бы, можно спокойно отдыхать на пенсии и ездить на рыбалку. Но я не могу без этой службы, потому что это замечательные люди, с которыми приходилось работать, и одним из них был Геворк Андреевич", - сказал Шевченко.

По его словам, когда супруги Вартанян были представлены к госнаградам, некоторые спрашивали: "За что им героев дали? Подумаешь, мальчишки-девчонки бегали по Тегерану и ловили шпионов немецких (во время операции в Тегеране Геворку Вартаняну было 19 лет, его будущей супруге - 17 лет - прим. ТАСС)". По его словам, он пересекся в работе с Вартаняном в более позднее время. "Надо было сделать одно мероприятие, которое не мог сделать ни бог, ни царь, а только будущий герой Геворк Андреевич. И он сделал то, что было невозможным. Это было нужно для Родины, и он это сделал. Но об этом еще не будет сказано 50 лет, - рассказал Шевченко. - Когда потом мы с ним лично познакомились, это было через несколько лет после операции, я сказал ему: "Только за то, что вы сделали тогда на Западе, только за эту операцию вам надо присвоить звание Героя Советского Союза". Но он всегда был радушным человеком и говорил: "Да что я герой, это наша общая работа". И это было не красование, а искреннее отношение к тому, что было сделано".

"Потому что то, что связывает разведчиков-нелегалов - это служение Родине до конца", - подчеркнул он. По его словам, хотя по законам конспирации разведчики-нелегалы никогда не знают друг друга лично, "с Вартаняном он работал в одном отделе и даже в одном направлении с общим начальником". "И когда я заходил к начальнику, там лежали на столе два тома дел - "Анри" и "Анита" (оперативные псевдонимы Геворка и Гоар Вартанян - прим. ТАСС). Но что было в них, неизвестно, - сказал Шевченко. - Я прочел книгу, проглотил ее буквально за сутки. Замечательной мне показалась книга, потому что в ней рассказана правда. Она положена на исторические факты, все действующие лица - это реальные лица. Хотя и не бывает художественного произведения без нормального художественного вымысла".

Погоны от председателя КГБ

Юрий Шевченко заметил, что значительная часть работы супружеской пары пришлась на последующие после Тегерана годы. "Настала Победа. Они вернулись на родину в Ереван, получили высшее образование. Жизнь открывалась прекрасной, они, наконец-то, были дома. Но Родина их вновь позвала, и они пошли на войну, на холодную войну. После тех юношеских лет они сознательно выбрали путь защиты Отечества. И нет ничего более святого", - рассказал он.

Ветеран привел один эпизод, объяснивший название книги - "Агент, переигравший абвер". "На Западе (у супругов Вартанян) были уникальные дела, о которых начальник управления нелегальной разведки Юрий Дроздов докладывал лично Юрию Андропову. И тот спросил: "А звание у них какое?" А они не аттестованы, у них нет звания. Вартанян был агентом. Андропов спросил: "Как это так? Присвоить офицерское звание". И после этого присвоили первое звание капитана, дали все воинские награды, какие он заслуживал: "За Победу над Германией", "За оборону Кавказа" и прочие. А через несколько лет стал полковником, а потом Героем СССР. Но это оценка его великого подвига - его и Гоар Леоновны", - отметил Шевченко.

Где заканчивается разведка

Отвечая на вопрос ТАСС, автор книги Хачик Хутлубян признал, что пытался уйти от впечатлений от фильма "Тегеран-43" к реальной фигуре Геворка Вартаняна. "Геворк Андреевич любил говорить, что там, где начинается стрельба, заканчивается разведка. В нашем замечательном фильме "Тегеран-43", я смотрел его не раз, разведчик, под которым подразумевается Геворк Андреевич, все время стреляет. Геворк Андреевич в силу своей деликатности говорил, что фильм действительно хороший, но немножко не сочеталось (с правдой), потому что если человек начинает отстреливаться, то уже раскрыт. А Геворк Андреевич один из очень немногих разведчиков, который вернулся через несколько десятилетий активной разведдеятельности нераскрытым", - отметил автор.

Серия книг

По словам представителя издательства "Эксмо" Евгения Соловьева, книга "Агент, переигравший абвер" открывает серию, посвященную 100-летию Службы внешней разведки. "Я возглавляю отдел, который занимается остросюжетной прозой. Про кого, как не про разведчиков, издавать эти книги? Это была, есть и будет одна из самых востребованных тем, потому что здесь есть и интрига, и загадка, и некий флер таинственности. Мне кажется, что помимо некой развлекательной составляющей, мы должны доносить до читателей и ценности. А эта книга просто максимальный пример того, как должен прожить жизнь мужчина", - сказал Соловьев.

Автору книги уже предложена новая идея - написать книгу о Юрии Шевченко. Представитель издательства заявил, что там "с удовольствием поддержат" эту идею.