"ВКонтакте" открыла прием заявок на стипендии для учителей информатики

"ВКонтакте" начинает принимать заявки на третий набор в стипендиальную программу VK Fellowship, созданную для преподавателей, которые являются авторами образовательных курсов по программированию. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Заявки на участие будут приниматься до 27 марта включительно. Стипендиатами могут стать преподаватели из любых городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, независимо от возраста и стажа. В этом году "ВКонтакте" приглашает также авторов онлайн-курсов, даже если они не работают в образовательном учреждении.

По итогам отбора участниками программы станут 15 педагогов, которые получат гранты в размере 120 тыс. руб. Также лауреаты посетят две выездные образовательные сессии, на которых обменяются наработками и укрепят навыки.

Результаты опубликуют в сообществе VK Education не позже 26 апреля.