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Обновлено 

Шри-Ланка возобновила программу бесплатной выдачи виз для россиян

Программа будет действовать до 30 апреля, но это не окончательная дата - срок может быть продлен

ТАСС, 26 февраля. Власти Шри-Ланки возобновили до 30 апреля программу по отмене платы за визы для граждан 48 государств, в том числе России. Об этом сообщается в среду на сайте департамента иммиграции и эмиграции страны.

Отмечается, что граждане 28 стран Евросоюза, а также еще 20 стран, в число которых входит Россия, Великобритания, США и Австралия, освобождаются от уплаты пошлин с 26 февраля по 30 апреля.

Власти Шри-Ланки подтвердили факт возобновления программы. "Да, сегодня с полуночи оформление виз бесплатно", - рассказали ТАСС в посольстве страны. "Визу можно получить бесплатно как онлайн, так и в посольстве, а также по приезде, в аэропорту", - добавили в диппредставительстве Шри-Ланки.

При этом представитель посольства отметила, что срок действия программы может быть продлен и после 30 апреля в зависимости от дальнейших решений властей государства. "На текущий момент пока [выдача виз бесплатна] до конца апреля, но это пока не окончательная дата. Все будет зависеть от решения правительства дальше", - заявила она. По ее словам, эта мера связана с продвижением Шри-Ланки в качестве туристического направления среди россиян.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки с 1 августа 2019 года отменили плату за визы для граждан 45 государств. Программа действовала в течение шести месяцев и закончилась 1 февраля 2020 года.

Теги
АвстралияСШАШри-ЛанкаВеликобританияРоссия
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