20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Предложения по изменениям в Конституции

Путин заявил, что спортивные объекты должны быть доступны для населения

Президент отметил, что количество занимающихся физкультурой и спортом россиян "неуклонно растет"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спортивные сооружения должны поддерживаться в должном состоянии и быть доступными для населения, планы по развитию такой инфраструктуры есть. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Данную тему в ходе встречи подняла депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, заметив, что многие объекты находятся на балансе муниципалитетов, а введенный недавно третий урок физкультуры в неделю проводится для двух-трех классов сразу. В связи с этим она предложила обсудить вопрос законодательного закрепления доступности спортивных сооружений.

Президент со своей стороны подчеркнул, что двигаться в направлении повышения доступности таких объектов необходимо. "Но и вы наверняка знаете об этом. У нас же существуют соответствующие планы развития спортивной инфраструктуры", - добавил он.

Путин указал на то, что количество занимающихся физкультурой и спортом россиян "неуклонно растет". "Но то, что объекты должны быть на таком удалении и такого качества, чтобы люди могли ими пользоваться как можно больше, - это совершенно точно", - добавил глава государства.

Комментируя проблему уроков физкультуры в школах, он заметил, что это связано с еще сохраняющимися вторыми и третьими сменами. "Но для этого тоже существуют определенные планы строительства школьных зданий, сооружений, так что это все находится не только в поле зрения, это реализуется, и на это выделены соответствующие финансовые ресурсы и в этом году, и в следующем", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоднина, Ирина КонстантиновнаПредложения по изменениям в Конституции
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