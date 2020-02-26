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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор: риск распространения коронавируса в России возрастает

Контроль усилен на всех международных направлениях, заявила глава ведомства Анна Попова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Риск распространения новой коронавирусной инфекции в России возрастает из-за ситуации в мире. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня 39 стран регистрируют у себя случаи инфекции, связанной с новым коронавирусом. Поэтому совершенно очевидно, что возможность заноса инфекции в РФ безусловно возрастает", - сказала она.

Попова отметила, что готовность российской системы здравоохранения уже проверялась в рамках поручения оперативного штаба, однако сегодня требования к усилению мониторинга, контроля и состояния готовности лечебных учреждений и системы в целом возрастают.

По словам главы Роспотребнадзора, Российская Федерация была одной из первых стран, усиливших требования при прохождении санитарно-карантинного контроля. "Двойной контроль температуры пассажиров на прилете в Российскую Федерацию. Я хочу сказать, что за этот период досмотрено более 3 млн человек, и из Китайской Народной Республики только 373 тыс., то есть мы усилили контроль на всех международных направлениях", - заявила она.

Попова отметила, что по результатам всех мероприятий под медицинское наблюдение были помещены 31 тыс. человек, и на сегодняшний день под медицинским наблюдением остается 8 тыс. 165 человек. При этом было проведено более 150 тыс. исследований на коронавирус.

Эффективность российских тест-систем

"Я бы отметила, что мы работаем очень плотно со Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами, был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться, как работают коллеги", - сказала Попова, отметив, что российская тест-система, представленная в Китае, "показала прекрасные результаты".

Теги
РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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