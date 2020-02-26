В офисах Amazon и eBay в Милане прошли обыски из-за завышения цен на медицинские маски

ТАСС, 26 февраля. Сотрудники Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) провели обыски в офисах компаний Amazon и eBay в рамках расследования фактов продажи медицинских масок и дезинфицирующих средств по завышенным ценам на фоне распространения коронавируса на севере Италии. Об этом сообщила в среду газета Corriere della Sera .

По ее данным, следователи изъяли ряд документов. Прокуратура Милана ведет расследование по факту установления спекулятивных цен.

В связи с ростом спроса цены в интернет-магазинах на медицинские маски и антисептические средства выросли в несколько раз и достигли максимума (до €70 за маску). Дело пока открыто "в отношении неизвестных" по обвинению в "спекулятивных действиях и нарушении правил рынка". За подобное преступление законом предусматривается наказание в виде тюремного заключения от полугода до трех лет и штраф до€25 тыс.

Представители Красного Креста также заявили, что злоумышленники, представляясь добровольцами организации, проникают в дома пожилых людей под предлогом сделать анализ мазок на коронавирус и грабят их.

Согласно последним официальным данным, число инфицированных в Италии превысило 370 человек, известно о 12 летальных исходах.