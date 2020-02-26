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Распространение коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре назвали пути распространения коронавируса

По словам главы ведомства Анны Поповой, инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем, еще один путь ее распространения - через грязные руки
Заместитель руководителя департамента пресс-службы и информации правительства РФ Светлана Гликман, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель руководителя департамента пресс-службы и информации правительства РФ Светлана Гликман, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем, еще один путь ее распространения - через грязные руки. В связи с этим необходимо неукоснительно соблюдать принципы личной гигиены, заявила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду", - сказала она.

Попова отметила, что в целом меры профилактики схожи с мерами профилактики гриппа. В частности, в ведомстве рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук. Особо осторожными нужно быть в людных местах, например, аэропортах, вокзалах, общественном транспорте, и максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам.

Роспотребнадзор советует носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании.

На рабочем месте нужно постоянно очищать поверхности и устройства, например, клавиатуру компьютера, панели техники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки. Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно носить медицинскую маску.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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