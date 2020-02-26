20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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В Египте простились с Хосни Мубараком

Он умер 25 февраля в возрасте 91 года
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© EPA-EFE/MOHAMED ELBENDARY

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Египет с воинскими почестями простился в среду со своим бывшим президентом Хосни Мубараком. Траурная церемония началась во вторник в полдень с поминальной молитвы в мечети имени фельдмаршала Тантауи.

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Из мечети гроб с телом Мубарака доставили на главную площадь, где к тому моменту собрались представители руководства республики, в том числе действующие и бывшие главы правительства, парламента страны, министры, известные политики и общественные, религиозные деятели, а также дипломаты зарубежных государств и делегации арабских стран. Большинство из этих людей работало с Мубараком вплоть до его отставки в 2011 году. Возглавили шествие нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси и сыновья экс-лидера Аля и Гамаль.

Президентские гвардейцы несли белые венки с соболезнованиями от вооруженных сил и различных ведомств страны, а также специальную рамку с орденами и медалями офицера Мубарака, удостоенного в своего время шести боевых наград и 10 высших гражданских знаков отличия Египта, включая Орден Нила - высшую государственную награду в стране. По окончании официальной части ас-Сиси подошел к вдове бывшего президента Сюзан Мубарак и членам семьи, чтобы лично выразить им соболезнования.

На поминальную молитву в мечеть тело бывшего президента доставили на вертолете. Затем гроб был доставлен в фамильный склеп семьи Мубарак, где хранятся некоторые книги и фотографии из семейного архива. Усыпальница спроектирована в королевском стиле и выполнена из дорогого хелуанского гранита на площади 120 кв. м. Там оборудованы несколько комнат для посетителей, создана особая система кондиционирования и звукоизоляции. К семейному склепу Мубарака проститься с экс-президентом пришли сотни жителей Каира.

Теги
ЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Мубарак, Хосни
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