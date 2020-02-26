Минздрав США ожидает увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти США по-прежнему считают низким уровень угрозы от распространения коронавируса для американцев, однако ожидают увеличения в стране числа заразившихся. Об этом заявил в среду министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Алекс Азар.

"Непосредственный риск для американской общественности остается низким. Мы тесно работаем с партнерами среди муниципальных властей и в частном секторе для подготовки к тому, чтобы уменьшить потенциальное распространение вируса в США по мере того, как мы ожидаем большего числа случаев здесь", - сказал министр, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в США, по-прежнему составляет 14. У нас есть три случая заражения среди американцев, возвращенных из Уханя, и 42 случая среди американцев, репатриированных с [круизного лайнера] Diamond Princess ("Даймонд принсесс" - прим. ТАСС)", - пояснил Азар.