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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав США ожидает увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в США, составляет 14

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти США по-прежнему считают низким уровень угрозы от распространения коронавируса для американцев, однако ожидают увеличения в стране числа заразившихся. Об этом заявил в среду министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Алекс Азар.

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"Непосредственный риск для американской общественности остается низким. Мы тесно работаем с партнерами среди муниципальных властей и в частном секторе для подготовки к тому, чтобы уменьшить потенциальное распространение вируса в США по мере того, как мы ожидаем большего числа случаев здесь", - сказал министр, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в США, по-прежнему составляет 14. У нас есть три случая заражения среди американцев, возвращенных из Уханя, и 42 случая среди американцев, репатриированных с [круизного лайнера] Diamond Princess ("Даймонд принсесс" - прим. ТАСС)", - пояснил Азар.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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