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Распространение коронавируса нового типа

Госпитализированный сотрудник отделения ООН в Вене оказался не заражен коронавирусом

Ранее под домашнее наблюдение из отделения ООН были отправлены четыре человека, с которыми контактировал госпитализированный
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ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Подозрение на заражение новым коронавирусом сотрудника Венского международного центра (VIC), где расположено отделение ООН в Вене, не подтвердилось. Об этом сообщила в среду медицинская служба VIC.

В результате медицинского обследования было выявлено, что госпитализированный с подозрением на коронавирус сотрудник отделения ООН не инфицирован. "Этот инцидент исчерпан, но медслужба VIC и международные организации в VIC следят за развитием ситуации", - говорится в заявлении отделения ООН в Вене.

Ранее под домашнее наблюдение из отделения ООН были отправлены четыре человека, с которыми контактировал госпитализированный.

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Распространение коронавируса нового типа
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