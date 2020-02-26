Госпитализированный сотрудник отделения ООН в Вене оказался не заражен коронавирусом

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Подозрение на заражение новым коронавирусом сотрудника Венского международного центра (VIC), где расположено отделение ООН в Вене, не подтвердилось. Об этом сообщила в среду медицинская служба VIC.

В результате медицинского обследования было выявлено, что госпитализированный с подозрением на коронавирус сотрудник отделения ООН не инфицирован. "Этот инцидент исчерпан, но медслужба VIC и международные организации в VIC следят за развитием ситуации", - говорится в заявлении отделения ООН в Вене.

Ранее под домашнее наблюдение из отделения ООН были отправлены четыре человека, с которыми контактировал госпитализированный.