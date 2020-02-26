Власти отменили последний день карнавала в Ницце из-за коронавируса

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отменил последний день карнавала в Ницце, который должен был состоятся в субботу. Соответствующее заявление опубликовано в среду в Twitter .

"В качестве меры предосторожности я решил, что последний день карнавала не состоится в следующую субботу", - отметил мэр. При этом он назвал это решение "тщательно продуманным". "Здоровье важнее экономики", - пояснил политик.

Эстрози подчеркнул, что в Ницце на сегодняшний момент не обнаружено случаев заражения коронавирусом. Однако, напомнил он, на карнавал съезжаются гости из многих стран, в том числе из Италии.

Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. Об отдельных случаях известно в Лигурии и Тоскане. В Риме известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.