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Распространение коронавируса нового типа
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В Пакистане зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по здравоохранению Зафар Мирза заявил, что нет повода для паники

ИСЛАМАБАД, 26 февраля. /ТАСС/. Специальный помощник премьер-министра Пакистана по здравоохранению Зафар Мирза подтвердил два случая заражения коронавирусом в Карачи, столице провинции Синд. Об этом он написал в Twitter.

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"Я могу подтвердить два первых случая заражения коронавирусом в Пакистане", - сообщил глава пакистанского министерства здравоохранения. "Оба пациента получают необходимое лечение в соответствии с имеющимися стандартами и протоколами, - прокомментировал он. - Оба находятся в стабильном состоянии". "Нет повода для паники, ситуация находится под контролем", - отметил Мирза.

Ранее пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф сообщила о первом случае заражения коронавирусом. По словам Юсуф, первым заболевшим стал двадцатидвухлетний молодой человек, прибывший из Ирана. "После проведения медицинского обследования пациент и все члены его семьи были помещены под карантин, в настоящее время берется забор анализов у всех, кто летел с ним в одном самолете", - рассказала пресс-секретарь.

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ИранПакистанРаспространение коронавируса нового типа
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