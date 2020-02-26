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75-летие Победы

Орловские власти к 75-летию Победы выделят средства на ремонт жилья участников войны

На проведение текущего ремонта жилого помещения будет выделено 50 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта - 200 тыс. рублей

ТАСС, 26 февраля. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные и проживающие на территории Орловской области, получат из регионального бюджета по 50 тыс. рублей на текущий ремонт и по 200 тыс. рублей на капитальный ремонт. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства области.

"В 2020 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат. На проведение текущего ремонта жилого помещения будет выделено 50 тыс. рублей, а на проведение капитального ремонта - 200 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Орловской области ТАСС уточнили, что в регионе проживает почти 65 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них 76 - инвалиды Отечественной войны, 270 - участники, еще 22 человека награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, на территории региона - 47,3 тыс. детей войны, 10,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма, 5,5 тыс. труженников тыла.

Теги
РоссияОрловская область75-летие Победы
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