Украина вводит дополнительные меры контроля в Донбассе из-за коронавируса

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона на заседании Контактной группы в Минске заявила о введении дополнительных мер на линии разграничения в Донбассе в связи с "угрозой распространения коронавируса". Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Олифер.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала она в Facebook.

Олифер заявила, что Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска.

"Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - написала она.