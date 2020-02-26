ВЦИОМ: около 40% опрошенных россиян назвали глобальное потепление надуманной проблемой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глобальное потепление является серьезной проблемой, считают 52% опрошенных россиян, в то время как 40% относятся к нему, как к надуманной и раздутой проблеме, а 8% затруднились ответить. Об этом сообщил в среду глава Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, представляя социологическое исследование журналистам.

"Это означает, что, несмотря на Грету Тунберг, всеобщую истерию по поводу глобального изменения климата и сверхтеплую московскую зиму, все равно у нас 40% населения - это гигантская цифра - не верит в глобальное потепление. Это важный аспект социальной реальности, с которым придется иметь дело любой силе, политической, экономической, социальной и культурной, которая считает, что глобальное потепление - это реальная проблема, и надо с ней бороться", - сказал Федоров.

Кроме того, большинство граждан (60-70%) не готовы платить больше за услуги и товары, если они будут уверены, что эти средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии и повышение энергоэффективности. Речь идет о повышении цен на топливо, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, пользование автомобилем и общественный транспорт.

"Почему этот вопрос возник? Если мы хотим бороться с глобальным потеплением, то это большая разнообразная программа, причем очень дорогая в реализации. Готовы ли вы больше платить за электрические автомобили, которые будут ездить медленнее, но стоить дороже? Готовы ли вы больше платить за бензин, как "желтые жилеты" во Франции? Этот бунт спровоцировало повышение цены на бензин в связи с введением дополнительного налога на развитие альтернативных источников энергии", - добавил Федоров.

Кроме того, как показало исследование, в ходе которого было опрошено 1,6 тыс. человек, почти все российские граждане готовы лично сажать деревья для снижения выбросов углерода. Так, 94% готовы принять участие в акции, если она будет проводиться в их месте проживания.