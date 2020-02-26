В ГД подготовили законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ (склонение к потреблению наркотических средств), предусматривающих уголовную ответственность в случае пропаганды наркотиков через интернет.

"Подготовленными мною поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы", - сказал он журналистам в среду.

Максимальный срок по данной статье составляет 15 лет.

Пискарев уточнил, что законопроект направлен в правительство и Верховный суд для получения официальных отзывов. "Принятие этих поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению", - подчеркнул глава комитета.

Президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, заявил, что министерству совместно с Роскомнадзором "необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики". Кроме того, глава государства попросил Госдуму и правительство "вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете".