В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Врачи диагностировали у гражданина Грузии новый коронавирус. Об этом в среду заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на чрезвычайном брифинге.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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"Вирус был диагностирован у гражданина Грузии, который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан. Пациент доставлен в инфекционную больницу", - сказала Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что причин для паники нет, пациент находится в боксированном отделении больницы, и вероятность дальнейшего распространения вируса из медучреждения минимальная. Страна в состоянии побороть вирус.

Как отметил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, заразившийся мужчина практически не находился на территории страны, так как был доставлен в больницу непосредственно с грузино-азербайджанской границы. Все люди, которые с ним находились в контакте, помещены в карантин в Азербайджане.