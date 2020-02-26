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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Участники встречи в Аммане выступили за всеправославное согласие для вопросов автокефалии

В совещании участвовали главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт)

АММАН, 26 февраля. /ТАСС/. Совещание предстоятелей и делегаций поместных православных церквей, состоявшееся в столице Иордании Аммане в среду, постановило, что вопросы предоставления автокефалии (церковной независимости - ТАСС) должны решаться при общеправославном согласии. Об этом говорится в итоговом коммюнике собрания.

"В атмосфере братской любви собравшиеся согласились с тем, что решения, имеющие значение для всего православия, включая предоставление автокефалии конкретным церквам, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, и при общеправославном согласии", - говорится в документе.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

Спор об автокефалии

Вопрос о предоставлении православным церквам автокефалии поднимался на Всеправославном соборе на Крите в 2016 году, рассказал журналистам после завершения совещания председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). "История с процедурой предоставления автокефалии очень давняя, исторически автокефалии предоставлялись очень по-разному, какой-то единой процедуры, общепринятой в православной церкви, не существует. Когда была подготовка к Всеправославному собору, то эта тема обсуждалась, она была на повестке дня, и было достигнуто соглашение о том, что все автокефалии будут даваться по инициативе той конкретной церкви, в которую входит церковь, которая просит об автокефалии, и при всеправославном согласии", - сообщил он.

Такая предварительная договоренность была достигнута, по словам главы ОВЦС, но не была ратифицирована, тема автокефалии была снята с повестки дня собора, и никакого решения не было принято. "Когда закончился этот собор, патриарх Варфоломей фактически объявил эти договоренности не имевшими места и начал в одностороннем порядке предоставлять автокефалии", - добавил митрополит.

В настоящее время Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, который возглавляет патриарх Варфоломей. Это было сделано после того, как в 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ и УПЦ не признают за ней канонического статуса.

Теги
УкраинаИорданияКирилл (патриарх)Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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