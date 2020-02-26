CNBC: штаб Трампа обвинил NYT в клевете за статью о его связях с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал исковую жалобу на газету The New York Times, обвинив издание в клевете. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC.

Телекомпания отмечает, что иск подан в среду в суд нью-йоркского района Манхэттен. По мнению представителей штаба по переизбранию нынешнего главы Белого дома, газета в одной из своих статей приводила заведомо ложные данные. Они касались предполагаемых связей предвыборного штаба с Россией и приписываемых Москве попыток повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году в обмен на ослабление американской стороной санкционного режима и налаживание двусторонних отношений.

Статья, о которой идет речь, была опубликована 27 марта 2019 года. Ее автором выступил бывший (с 1986 по 1994 год) главный редактор этого издания Макс Франкель.

"Эти утверждения были и являются на 100% ложными, - приводит телекомпания слова юридического консультанта предвыборного штаба Трампа Дженны Эллис. - В исковой жалобе указывается, что The New York Times на момент их публикации знала об этом, но сделала это специально с целью навредить [предвыборному] штабу [Трампа], введя своих читателей в заблуждение".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.