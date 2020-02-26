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Распространение коронавируса нового типа
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В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В настоящее время пациент находится дома в изоляции. Симптомов заражения у него уже нет

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая. Об этом сообщил в среду норвежский Институт национального здоровья.

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"Заразившийся сдал анализы после возвращения из очага эпидемии в Китае в выходные", - сказала директор департамента института Лине Вольд на пресс-конференции.

Сейчас этот человек находится на домашнем карантине и в настоящее время уже здоров, симптомов заражения у него больше нет.

До этого 100 человек в королевстве уже были проверены на коронавирус, все результаты анализов были отрицательными.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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