В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая. Об этом сообщил в среду норвежский Институт национального здоровья.

"Заразившийся сдал анализы после возвращения из очага эпидемии в Китае в выходные", - сказала директор департамента института Лине Вольд на пресс-конференции.

Сейчас этот человек находится на домашнем карантине и в настоящее время уже здоров, симптомов заражения у него больше нет.

До этого 100 человек в королевстве уже были проверены на коронавирус, все результаты анализов были отрицательными.