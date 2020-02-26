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Режиссер Джонсон считает, что Apple следит, чтобы злодеи в фильмах не пользовались iPhone

Он назвал такое условие "неписаным правилом в кинематографе"

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Компания Apple разрешает использовать свою продукцию в кинематографе при условии, что отрицательные персонажи не должны попадать в кадр со смартфонами iPhone в руке. Как сообщил в среду телеканал CNBC, с таким утверждением выступил режиссер и сценарист фильма "Достать ножи" (Knives Out, 2019) Райан Джонсон.

"Я не уверен, стоит ли мне говорить такое или нет", - приводит телеканал выдержки из видео, в котором Джонсон рассказывает об особенностях данной детективной картины. "Нет, я не имею в виду что-то развратное или тому подобное, просто мне это аукнется в следующем детективном кино, сценарий которого я пишу", - заметил режиссер.

"В Apple разрешают пользоваться iPhone в кино, но плохим ребятам нельзя попадать в кадр с iPhone, что имеет важное значение, если вы когда-либо смотрели детективы", - поделился своим мнением Джонсон, назвав такое условие неписаным правилом в кинематографе. "Любой кинематографист, у которого есть злодеи в картине, наверняка желает мне смерти прямо сейчас", - с улыбкой добавил он.

CNBC считает естественным подобную заботу частной компании о восприятии своей продукции массовым потребителем. Аналогично и производители прохладительных напитков отрицательно относятся к тому, когда персонажи фильмов выбрасывают образцы их брендов в мусорную корзину.

Телеканал обратил внимание на то, что ряд героев ленты "Достать ножи", которые по ходу сюжета попадают под подозрение в совершении убийства, пользуются смартфонами этой компании. Однако настоящий злодей, роль которого сыграл Крис Эванс, действительно ни разу не виден в кадре с iPhone.

Фильм "Достать ножи", в котором сыграли также Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и другие, при бюджете $40 млн собрал в мировом прокате более $305 млн. Картина номинировалась на кинопремию "Оскар" за лучший сценарий и на "Золотой глобус" как лучший фильм, за главные мужскую и женскую роли.

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