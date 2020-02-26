Вторая встреча патриархов в "амманском" формате может пройти до конца года

АММАН, 26 февраля. /ТАСС/. Вторая встреча глав поместных православных церквей в "амманском" формате может состояться до конца 2020 года, к участию в ней приглашен патриарх Константинопольский Варфоломей. Об этом говорится в итоговом коммюнике совещания предстоятелей и делегаций поместных православных церквей, состоявшегося в столице Иордании в среду.

"Делегации постановили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить узы сотрудничества через молитву и диалог. Участники надеются, что его святейшество патриарх Константинопольский Варфоломей с присущим ему первенством чести примкнет к диалогу вместе с другими братьями-патриархами", - говорится в документе.

По окончании совещания председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал журналистам, что консультации церквей в "амманском" формате будут продолжаться независимо от участия патриарха Варфоломея. "Если он откажется, то консультации все равно будут продолжаться. В коммюнике написано, что желательно встретиться до конца текущего года", - сказал митрополит.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

В настоящее время Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, который возглавляет патриарх Варфоломей.

Это было сделано после того, как в 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ и УПЦ не признают за ней канонического статуса.