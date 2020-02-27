В России отмечают День сил спецопераций

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО), названные россиянами "вежливыми людьми", отметят в четверг профессиональный праздник.

Впервые о них открыто заговорили весной 2014 года во время возвращения Крыма в состав России. Благодаря высокому профессионализму, исключительной выдержке и подчеркнутой корректности военнослужащих этой структуры появилось выражение "вежливые люди". В память о тех событиях указом президента РФ Владимира Путина 26 февраля 2015 года был установлен новый праздник - День Сил специальных операций.

Свою высокую эффективность ССО показали в ходе начавшейся через полтора года после возвращения Крыма антитеррористической операции в Сирии. Они направлялись туда, где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно и профессионально. Рискуя жизнью, военнослужащие Сил специальных операций выполняют задачи на переднем крае: выявляют важнейшие объекты международных террористических группировок для их последующего уничтожения, играют ключевую роль в ликвидации главарей террористов, корректируют удары ВКС России.

Силы специальных операций

Впервые о работе над созданием ССО в России в марте 2013 года объявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как рассказали в Минобороны, к созданию Сил специальных операций подтолкнула сложная международная обстановка, стремительно развивавшиеся вооруженные конфликты и активизация деятельности террористических организаций, что способствовало появлению новых угроз национальной безопасности России.

"Это потребовало от руководства государства и военного ведомства выработки принципиально нового механизма реагирования на современные угрозы, создания эффективного инструмента по защите национальных интересов. Для гарантированного решения подобных задач в нашей стране созданы Силы специальных операций ВС РФ, способные эффективно решать стратегические задачи не только внутри страны, но и за ее пределами. Название новой структуры долгое время было за семью печатями. Ни география применения, ни тактика действий, ни имена героев, удостоенных высоких наград, не афишировались", - рассказали в министерстве.

Создание ССО стало важным этапом в развитии Вооруженных сил России, в повышении их мобильности и боеготовности. Сегодня это динамично развивающаяся структура, в которую входит наземная и морская компоненты. Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих и уникальное современное вооружение и экипировка позволяют им успешно выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов РФ.

Герои России

По словам главы государства, Силы специальных операций "впитали легендарные традиции отечественного спецназа и богатейший опыт многих поколений, сразу проявив себя с самой лучшей стороны". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал личный состав ССО профессионалами высокого уровня, настоящими патриотами, мужественными, стойкими и самоотверженными людьми, которые безупречно выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке.

"День Сил специальных операций в наступившем году проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохраняя и приумножая преемственность традиций, личный состав Сил специальных операций демонстрирует высочайший уровень профессиональной подготовки, силу духа и мужество в реальных боевых операциях", - отметили в военном ведомстве.

Профессионализм, мужество и героизм представителей этой структуры получают высокую оценку. Большинство военнослужащих Сил специальных операций стали кавалерами боевых орденов и медалей. За недолгую историю существования структуры 13 из них удостоены звания Героя России.