Счетная палата: дефицит медработников в России сказывается на качестве медицинской помощи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отсутствие необходимого количества медицинских работников в системе здравоохранения РФ, в частности, высококвалифицированных специалистов сказывается на доступности и качестве медпомощи. Такие выводы следуют из опубликованного отчета Счетной палаты "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".

"Анализ статистических данных свидетельствует о снижении в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Актуальными и снижающими качество оказания медицинской помощи населению являются такие проблемы, как недостаток врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям, неполная укомплектованность педиатрической службы, недостаточная квалификация педиатров", - говорится в тексте.

Так, по данным на 31 декабря 2018 года, в России насчитывалось 548,8 тыс. врачей - порядка 37 специалистов на 10 тыс. населения. Наименьшая обеспеченность в 2018 году была отмечена в Курганской области (24,2 на 10 тыс. населения), Чечне (26,8), Псковской области (27,1), Владимирской (27,7), Еврейской автономной (27,8) и Тульской областях (28,9). Наибольшая - в Северной Осетии (54,2), Магаданской области (55,2), Санкт-Петербурге (58,2) и Чукотском автономном округе (65,5).

Не менее важным вопросом качества оказания медицинской помощи является наличие высококвалифицированных специалистов. "Анализ данных показал, что не все врачи имеют сертификат специалиста. По итогам 2018 года 7,1% педиатров не имеют необходимой квалификации. <...> При этом обеспечение отрасли высококвалифицированными специалистами, от которых зависят жизни людей, является одним из приоритетных направлений здравоохранения", - говорится в отчете.

Для ликвидации кадрового дефицита Счетная палата рекомендует правительству РФ поручить Минздраву проработать вопрос создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных медучреждений - профессионального регистра на основе федерального регистра медработников. Кроме того, следует "проработать вопрос об организации мероприятий по сбору и обработке сведений об удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в целях своевременной оценки актуальных проблем и принятия рациональных решений, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению".

Техническое состояние медорганизаций

Счетная палата России отмечает неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране, в том числе используемых под детские поликлиники. В частности, по данным на начало 2019 года, 14% зданий находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции или капитального ремонта, отмечается в отчете ведомства.

"По состоянию на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14% зданий находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, в 35% - канализация, в 47% зданий не обеспечивается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения", - говорится в отчете "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".

В Счетной палате отметили, что для устранения проблем и достижения целевых показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" следует провести реальную оценку состояния зданий, в которых расположены медучреждения, в том числе детские. В частности, требуется оценить износ зданий, соответствие санитарным нормам, состояние материально-технической базы, позволяющей обеспечить комфорт при нахождении в медучреждении.

"Отсутствие количественного и качественного анализа санитарного и технического состояния зданий, в которых оказывается медицинская помощь, оценки реальной возможности реализации регионами организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортное пребывание в медицинских учреждениях, а также необеспеченность доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения приводят к снижению доступности оказания медицинской помощи населению", - говорится в отчете.

Развитие детского здравоохранения является одним из подразделов национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей. Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в 2024 году.