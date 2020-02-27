Cohen Media Group купила права на фильм "Уроки фарси" в Северной Америке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Американская продюсерская компания Cohen Media Group приобрела права на распространение посвященной Холокосту драмы режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" на территории Северной Америки. Об этом в среду сообщил журнал Variety.

По информации издания, компания планирует выпустить фильм в прокат в конце 2020 года.

Картина "Уроки фарси" является продуктом совместного производства России, Германии и Белоруссии, на территории которой прошли съемки. В центре сюжета находится история бельгийца еврейского происхождения, который выдает себя в концлагере за перса и, чтобы выжить, соглашается преподавать фарси, на котором сам не говорит, коменданту лагеря. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. Сценарий фильма был написан живущим в Берлине российским эмигрантом Ильей Цофиным, а разработкой проекта занялась кинокомпания Hype Group, основанная в 2011 году продюсерами Ильей Стюартом и Мурадом Османном. Одним из консультантов фильма стал известный немецкий историк и писатель Йорг Мюлльнер (среди его известных исследований - "Сталинград. Подлинная история", в котором собраны документальные свидетельства воевавших по обе стороны фронта).

Фильм "Уроки фарси" вошел в программу Berlinale Special юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля, где был представлен 22 февраля. Обозреватель Variety Питер Дебрюж положительно оценил картину, сравнив актерскую игру исполнителя главной роли с работой Эдриена Броуди, сыгравшего поляка еврейского происхождения в исторической драме "Пианист".

Режиссер Вадим Перельман известен российскому зрителю по сериалам "Измены" и "Пепел", а также по фильмам "Купи меня" и "Елки 5", а его дебютный фильм "Дом из песка и тумана" в 2003 году получил три номинации на премию "Оскар".