Власти Чукотки считают, что создание университета в регионе решит проблему с кадрами

АНАДЫРЬ, 27 февраля, /ТАСС/. Власти Чукотки уверены, что кадры для региона, в большинстве своем, нужно готовить на местах, и открытие на территории округа арктического университета поможет увеличить количество молодых людей, которые после получения высшего образования будут здесь жить и работать. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель губернатора ЧАО Андрей Боленков.

На конференции "Арктика-2020" замглавы Минвостокразвития Алекандр Крутиков заявил, что ведомство поддерживает инициативу создать на Чукотке университет, который будет работать на основе дистанционных технологий и заниматься местными исследованиями. Министерство готово помочь региону реализовать проект. По мнению замминистра, федеральным центром науки и образования в Арктике должен стать Архангельск, где находится Северный (Арктический) федеральный университет. Сейчас на Чукотке, где проживает около 50 тыс. человек, из вузов работает только филиал Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.

"Университет нужен и как научный центр, изучающий Арктику и Чукотку непосредственно на месте, и как образовательная организация, обеспечивающая кадрами округ. Наша серьезная проблема, действительно, кадры, которые необходимо готовить на местах, под реальную потребность региональной экономики во взаимодействии с хозяйствующими субъектами Чукотки. Тем более, что возврат ребят, получивших высшее образование на материке - крайне незначителен, не более 10-15%, и при этом они не всегда трудоустраиваются по специальности. Открытие университета на территории ЧАО увеличит количество специалистов с высшим образованием, которые останутся работать в регионе", - рассказал ТАСС Андрей Боленков.

По информации от специалистов межрайоннного центра занятости населения, на Чукотке сохраняется спрос на оленеводов, бухгалтеров, ветеринаров, воспитателей, учителей в сельской местности, врачей узкой специализации, специалистов рабочих специальностей высокой квалификации. Так, например, сейчас свободны около 50 вакансий врачей, 40 - инженеров, 12 - бухгалтеров, восемь - экономистов, восемь - преподавателей и другие. В округе действует ряд государственных программ, направленных на обеспечение Чукотского АО трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью экономики. Востребованные специалисты могут получить стимулирующие выплаты и ряд других мер поддержки. В их перечне выделение служебного жилья, ежемесячные выплаты на аренду жилья, единовременные и ежегодные пособия, стимулирующие и ежемесячные надбавки.