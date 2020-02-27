Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

ТАСС, 27 февраля. Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Об этом в среду сообщил МИД королевства.

В частности, правительство распорядилось приостановить въезд в страну лиц с целью совершения умры - малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца большого хаджа.

Кроме того, временно под запретом оказалось посещение королевства туристами из государств, на территории которых "зафиксирована вспышка коронавируса, в соответствии с критериями компетентных органов здравоохранения" Саудовской Аравии. Власти также ввели ограничения, касающиеся использования жителями государств - членов Совета сотрудничества стран Персидского залива национального удостоверения личности вместо паспорта для въезда в страну и выезда из нее. В ведомстве подчеркнули готовность поддерживать страны и международные организации, в особенности Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в предпринимаемых ими мерах по борьбе с вирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.