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Распространение коронавируса нового типа

Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

Также временно под запретом оказалось посещение королевства туристами из государств, на территории которых "зафиксирована вспышка коронавируса"

ТАСС, 27 февраля. Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Об этом в среду сообщил МИД королевства.

В частности, правительство распорядилось приостановить въезд в страну лиц с целью совершения умры - малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца большого хаджа.

Кроме того, временно под запретом оказалось посещение королевства туристами из государств, на территории которых "зафиксирована вспышка коронавируса, в соответствии с критериями компетентных органов здравоохранения" Саудовской Аравии. Власти также ввели ограничения, касающиеся использования жителями государств - членов Совета сотрудничества стран Персидского залива национального удостоверения личности вместо паспорта для въезда в страну и выезда из нее. В ведомстве подчеркнули готовность поддерживать страны и международные организации, в особенности Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в предпринимаемых ими мерах по борьбе с вирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
КитайСаудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
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