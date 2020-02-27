Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в США примерно через два месяца

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в Соединенных Штатах примерно через два месяца, и только примерно через год или полтора года она будет полностью завершена. Об этом заявил в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Ранее я говорил, что вакцина будет готова к клиническим испытаниям через три месяца. Сейчас сроки изменились, и они составляют около двух месяцев. Затем три месяца понадобится на то, чтобы определить, безопасна ли она", - отметил Фаучи. Он добавил, что в итоге после ряда испытаний, в том числе и на людях, вакцина будет в лучшем случае готова через год или полтора.

"Ответом на сдерживание коронавируса являются меры по охране здоровья населения. Мы не можем полагаться на вакцину в течение следующих нескольких месяцев", - подчеркнул главный инфекционист страны.