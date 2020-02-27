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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Румынии подтвердил первый случай заражения коронавирусом

министр здравоохранения страны Виктор Себастьян Костаке отметил, что состояние пациента удовлетворительное и что его отправят на лечение в инфекционную больницу в Бухарест

ТАСС, 27 февраля. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден на территории Румынии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Виктора Себастьяна Костаке.

"Мужчина вступал в непосредственный контакт с гражданином Италии, который ранее в этом месяце посещал Румынию", - сказал Костаке. По его словам, заразившийся - житель уезда Горж на юге страны. Министр отметил, что состояние пациента удовлетворительное и что его отправят на лечение в инфекционную больницу в Бухарест.

В среду МИД государства информировал о том, что гражданин Италии, у которого на родине был обнаружен коронавирус нового типа, находился на территории Румынии с 18 по 22 февраля.

Во вторник агентство, ссылаясь на местное телевидение, также информировало о первом зараженном на территории государства, однако, согласно информации ТВ, инфицированный вернулся в Румынию после посещения Италии. В последней, согласно последним официальным данным, число инфицированных превысило 370 человек, известно о 12 летальных исходах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
РумынияРаспространение коронавируса нового типа
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