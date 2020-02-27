Роспотребнадзор напомнил выезжающим в Италию права по расторжению договора с туроператором

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил российским туристам, которые запланировали поездку в Италию, Иран или Южную Корею, а так же тем, кто уже находится на территории этих стран, об их правах и об обязанностях туроператоров в связи со вспышками эпидемии нового коронавируса. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), в том числе в досудебном порядке", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в случае удовлетворения требований, при расторжении договора с туроператором до начала путешествия заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в месте временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью подтверждается в частности "соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти".

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 6 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", каждый турист при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав и беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. Кроме того, турагент обязан предоставить заказчику информацию о возможных опасностях при совершении путешествия, о медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, а также о порядке обращения для получения экстренной помощи. Помимо этого, граждане, путешествующие в страны, где есть вероятность подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

В среду Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах, а туроператорам - предлагать туристам более безопасные в этом отношении страны.