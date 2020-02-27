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Власти Забайкалья откроют 53 новых ФАПа в отдаленных селах до конца 2020 года

В регионе до 2024 года проведут капитальный ремонт ФАПов, поликлиник и стационаров

ТАСС, 27 февраля. Власти Забайкальского края планируют до конца 2020 года открыть 53 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в отдаленных селах региона по национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В 2020 году продолжится реализация национального проекта и плана развития центров экономического роста, что позволит установить всего по краю 53 ФАПа. Кроме того, сейчас ведется активный просчет программы модернизации первичного звена здравоохранения. В свою очередь, ее реализация позволит с 2020 по 2024 годы провести капитальные ремонты ФАПов, поликлиник, стационаров", - приводятся в сообщении словам министра здравоохранения края Валерия Кожевникова.

Первым таким ФАПом стал медицинский пункт в селе Челутай Агинского района, расположенном в центральной части региона. Здесь проживают 400 человек. Принимать пациентов в ФАПе начнут после приобретения медоборудования и получения лицензии.

"Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь челутайцы смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях", - приводится в сообщении комментарий губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" до 2021 года региону выделено свыше 3 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
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